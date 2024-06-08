カルテル　ルイゴースト イス一脚　スツール　kartell　クリア　アンティーク

飾り用に使用しておりました。ディフューザーやアロマオイルやランプを置いていた為、分かりにくいですがシミがあります→最後のお写真それ以外は綺麗な方だと思いますが、数年飾っていた椅子ですが、飾り用のため、多少のキズや汚れあります。拭いて頂けたら、素材的に綺麗になると思います商品説明【HPより引用】Kartell|カルテル商品番号：SFCH-K4852-B4（CRY）商品名：ルイゴーストサイズ：本体：W53/D43/H92/SH47/AH(肘掛け)H67cm材質：ポリカーボネートカラー：クリスタル(透明)[B4/crystal]重量：4.8kg一度人に渡った商品で、中古品質のため、キズや汚れ多少はございます。神経質な方はご遠慮下さい。殆ど座っておりませんため、飾り用なので、まだまだご使用頂けます。大きいため送料が5000円はかかりますので、お値下げ不可でお願い致します。他にもカルテルテーブル出品しております。



ルイゴースト｜Kartell｜カルテルオフィシャルサイト｜イタリア製 家具 ...



カルテル ルイゴースト 1脚 | フリマアプリ ラクマ



kartell - カルテル ルイゴースト 1脚の通販 by MIU shop｜カルテル ...



カルテル ルイゴーストチェア クリア 【在庫限り】 13230円引き www ...



大人気 カルテル Kartell ルイゴースト ピンク クリア 010666-1 ...



カルテル Kartell ルイゴースト Louis Ghost アームチェア スタッキングチェア クリスタル フィリップ・スタルク Philippe Starck ◇ - TOKYO RECYCLE imption | 東京・世田谷のリサイクルショップ デザイナーズ・北欧家具の販売・買取



kartell - カルテル ルイゴースト Kartell Louis ghost blackの通販 by ...



Kartell】ビクトリア ゴースト（VICTORIA GHOST） | 家具・什器,椅子 ...



カルテル Kartell ルイゴースト Louis Ghost アームチェア ダイニング ...



kartell - カルテル Kartell ルイゴースト LOUIS GHOST 1脚の通販 by ...



大人気 カルテル Kartell ルイゴースト ピンク クリア 010666-1 ...



Kartell】カルテル ルイゴースト チェア クリスタル色 - ダイニングチェア



kartell - カルテル ルイゴースト Kartell Louis ghost blackの通販 by ...



大人気 カルテル Kartell ルイゴースト ピンク クリア 010666-1 ...



フランスアンティークFischel製ベントウッドチェア/カフェ(76-320-1 ...