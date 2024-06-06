【引取限定・大阪府寝屋川市】ニトリ 3人掛け布張りカウチソファ

2年ほど前に購入しましたが、自宅にいる時間が少なくあまり使用していないため状態は良いと思います。中古品であることはご理解ください。タバコは吸わず、ペットも居ません。フレーム(写真3枚目)と座面・背面クッションがバラせる構造です。3枚目の写真の状態で高さ63cm(脚11cm含む)×幅185cm×奥行き85cm(足置き部分含まず)萱島駅付近の自宅まで引き取りに来ていただける方限定でお願いします。自宅から運び出す際にお手伝いお願いします。アパート1階です。複数回に分けて運ばれる場合は全額先払いでお願いします。



布張りカウチソファ (ウォール3KD LC GY)



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