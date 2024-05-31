ウニコ unico FIVEハイバックソファ

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商品詳細
unicoのFIVEハイバックソファ（アームレスト付）のブラウンミックスになります。廃盤品のため、気になる方はぜひいかがでしょうか？譲り受けたもので、くつろぎ用として２年ほど使用していましたが、カバーを被せていたため、美品です。汚れや破れ、座面の沈みはないですが、脚に少し傷がありますので、写真でご確認お願い致します。足は伸ばせませんが、昼寝もかろうじてできます。小学低学年のお子さんなら3人は座れるので、お友達が遊びに来られる際などもいいですよ。私はダイニングソファとしても活用していました。※分解不可となります。（吊り上げについては、配送オプションでご確認ください）※お値下げも可能ですので、お気軽にコメントください。●サイズ：幅1130×奥行き810×高さ860×座面高370mm特徴···完成品、アームレストあり、ヘッドレストありテイスト···北欧風主な素材···木
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