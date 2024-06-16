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スターバックス 海外限定 マグカップ 新品 未使用
商品番号 L75359769672
商品名

スターバックス 海外限定 マグカップ 新品 未使用
ブランド名 スターバックス
特別価格 税込 1,911 円
在庫状況 あり

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商品詳細

海外限定のマグカップです。日本未発売品です。ファンシーなメリーゴーランドのデザインになっています。一目惚れで購入したにもかかわらず、かわいすぎて使えないため今まで新品、未使用です。蓋も陶器で、ピタッと閉じる感じです。■商品詳細容量は296ml約縦8.5cm×直径8.5cm#STARBUCKS#スターバックス#スタバ#海外限定#マグカップ#マグ#ファンシー#日本未発売
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful134151.html
http://narcologia.ru/goods/recycling493514.html
http://narcologia.ru/goods/calling325050.html
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