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高級本革　シングルアームソファ1P レザー　 シンプル　モダン　アームチェア
商品番号 D36135046461
商品名

高級本革　シングルアームソファ1P レザー　 シンプル　モダン　アームチェア
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 8,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きましてありがとうございます。【必ずお読み下さい】出品している物は中古がメインになります。新品でも自宅保管品です。当方素人ですので、検品等で見逃し等があるかもしれません。商品が届き、何か問題がございましたら必ず評価前にご連絡下さい。誠意を持ってご対応致します。●アイテム本革　シングルアームソファ　1Pレザー　シンプル　かっこいい　インダストリアル　おしゃれ　インテリア　ソファー　1人掛け　モダン　ナチュラル　高品質　椅子　チェア　大塚家具●サイズ(約)幅90㎝×高80㎝×奥80㎝●素材レザー、本革●色BLACKブラック　黒●状態質の良い本革で出来ており、マラルンガと同じレベルで座り心地抜群です。背面クッションの一部は取り外し可能ですが、中古品の為、若干の小キズがあります。ヘタリや目立つ傷汚れは無く座り心地には問題ありません。※神経質な方のご購入はお控え下さい。写真にてご判断お願い致します。こちら大型家具のため基本的には直接引き取りをさせて頂いております。引き取り場所は当社倉庫のある横浜市中区、東京都目黒区になります。⚠️引き取りの際、こちらは現物のままお渡しします。緩衝材、梱包材などはご自身にてお持ち込み下さい。また、ご自身の車内への搬入が可能なサイズかどうか予めご確認下さい。※配送はお届け先から御自宅内までお手伝い可能でしたら神奈川県及び東京都は(一部地域除く)+¥5000でお運び致します。それ以外の一都三県もご相談頂ければ配送検討しますのでお気軽にご相談下さい。※一都三県以外はたのメル便での対応になる為配送料¥12,000がかかります。たのメル便をご利用の場合、一言お声掛け下さい。こちら中古品となっております。ご理解頂ける方宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/reflector977264.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect228970.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial114616.html
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