ル・クルーゼ ティーポット セット

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商品詳細
ティーポット＆マグ(SS)(2個入り)セット新品、未使用品です•ᴗ•ꕤ*頂き物ですが、使わないのでどなたかぜひ(´∀｀*)色はホワイトです(*^^*)自宅保管品なので、箱に傷や汚れがありますm(__)mLECREUSET時間限定お値下げです•ᴗ•ꕤ*
http://narcologia.ru/goods/reproduce151555.html
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