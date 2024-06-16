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ル・クルーゼ ティーポット セット
商品番号 B26960760785
商品名

ル・クルーゼ ティーポット セット
ブランド名 ルクルーゼ
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ティーポット＆マグ(SS)(2個入り)セット新品、未使用品です•ᴗ•ꕤ*頂き物ですが、使わないのでどなたかぜひ(´∀｀*)色はホワイトです(*^^*)自宅保管品なので、箱に傷や汚れがありますm(__)mLECREUSET時間限定お値下げです•ᴗ•ꕤ*
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