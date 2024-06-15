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国産鉱物 秋田県 荒川鉱山 水晶④
商品番号 U95621783470
商品名

国産鉱物 秋田県 荒川鉱山 水晶④
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 1,692 円
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商品詳細

秋田県荒川鉱山水晶クラスターです。欠け・割れございます。画像にてご判断下さいませ。大きさ…画像にてご判断下さいませ。重さ…1.4kg※※数年前から入山禁止の鉱山になっており、現在は入手困難かと思われます。らくらくメルカリ便に変更する場合がございます。あらかじめご了承下さいませ。#水晶クラスター#荒川鉱山#水晶#鉱物#国産水晶クラスター#国産水晶#国産鉱物
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