国産鉱物 秋田県 荒川鉱山 水晶④



水晶 秋田県荒川鉱山産 ｜石の販売専門店【vec stone club】



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ＮＯ.１９３ 秋田県 荒川鉱山 紫水晶群晶 - 国産鉱物カタログ



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秋田県荒川鉱山水晶クラスターです。欠け・割れございます。画像にてご判断下さいませ。大きさ…画像にてご判断下さいませ。重さ…1.4kg※※数年前から入山禁止の鉱山になっており、現在は入手困難かと思われます。らくらくメルカリ便に変更する場合がございます。あらかじめご了承下さいませ。#水晶クラスター#荒川鉱山#水晶#鉱物#国産水晶クラスター#国産水晶#国産鉱物