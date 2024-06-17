ファームハウス　熊　貯金箱　セット

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商品詳細
ザオールドファームハウスの貯金箱値下げしました。自分の結婚の時に購入しました。何年か玄関で飾っていましたが模様替えし新しい置物に変わってしまったので出品します。男の子の熊さんはかなり綺麗だと思いますが女の子の熊さんはドレスに少し汚れがありました。写真でご確認下さい。ウェディングベア夫婦新郎新婦ベアーカワイイテディベア熊高さ、24センチセット価格です。種類···貯金箱素材···陶器・磁器
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