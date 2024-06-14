美品】木彫り 彫刻 彫像 人形 置物 インテリア 欧州 工芸品 美術品 M8 ...

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ビンテージヴィンテージ木彫りオブジェです。保管上の経年変化が見られますが、とても美しい年代物です。#gesundの人形商品はこちら#gesundの銅像アート彫像商品はこちら#gesundの絵画アート彫像商品はこちら#gesundのインテリア 商品はこちら#gesundの欧州商品はこちら自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。ビンテージアンティーク ヴィンテージ 西洋彫刻 彫刻 美術品 人形 木彫り 彫刻 彫像 置物 オブジェ ヨーロッパ インテリア 美術 現代アート イタリア 工芸品 お洒落 海岸風 インテリア ヨーロッパ 芸術 手作り 一点物 丁寧な暮らし シンプルな暮らし フランス ドイツ 北欧 暮らしの道具 MoMA 94B30H05223