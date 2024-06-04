ル・クルーゼ　シャイニーストーン　蓋付きマグカップ

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新品未使用、箱あり箱は汚れや色褪せ等があります。シャイニーストーンの蓋付きマグカップです。断捨離のため、出品致します。新品未使用ですが、一度は人の手に渡った中古品だということをご了承のうえ、ご検討よろしくお願い致します。#ル・クルーゼ#ルクルーゼ#シャイニーストーン#マグカップ#蓋付きマグカップ#蓋付き#ふた付き#食器