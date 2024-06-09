有田工業学校　鍋島　桜図　染付　皿　食器

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商品詳細
有田工業学校で作陶された鍋島焼、染付皿になります。桜の図柄が綺麗な作品です。横幅 約23.5cm 高さ 約6.5cm#有田工業#鍋島#伊万里焼#桜#その他の食器商品はこちら
http://narcologia.ru/goods/slide779287.html
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http://narcologia.ru/goods/providence878794.html
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