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有田工業学校　鍋島　桜図　染付　皿　食器
商品番号 J54500215218
商品名

有田工業学校　鍋島　桜図　染付　皿　食器
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 5,088 円
在庫状況 あり

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商品詳細

有田工業学校で作陶された鍋島焼、染付皿になります。桜の図柄が綺麗な作品です。横幅　約23.5cm　高さ　約6.5cm#有田工業#鍋島#伊万里焼#桜#その他の食器商品はこちら
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