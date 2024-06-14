WTAPS M\u0026M INCENSE CHAMBER インセンス お香立て ウッド

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#【厳選】アメカジ・ストリートアイテムはこちら07/2ND-MMDT-AC-01WTAPS×M\u0026MINCENSECHAMBERプライベートでも仲が良さそうなテツさんとムラさんですが、「共作」は意外とありません。M\u0026Mの家具は基本的に受注生産なので、このようなある程度まとまった数の受注は、そもそも受けるのが難しいのかもしれません。そんな観点からも、ファンにはたまらない希少なコラボアイテムになります！当時はSupreme福岡店でも使われていました。こちらは、一か月ほど使用していたものになります。使用時には、kuumbaの「SWEETRAIN」や、NEIGHBORHOODの「PACIFIC」を焚いていました。ここ最近はずっとしまっていたので、今は木の良い香りだけがします。インテリアとしてもかっこいいです。一つ一つ手作りのため、少量生産で即完売したので、お探しの方も多いと思い出品いたしました。付属品：元箱、包装紙【状態】●使用感ございます。・落下させたり、何かにぶつけたりしたことはありません。・丁寧に扱っていましたので目立ったダメージはありませんが、天然素材ゆえ、素材の特性上、多少の色ムラ、キズ、または生産過程に生じるスレがあります。また、購入から十数年経過しておりますので、経年変化もございます。予めお含みおきください。・非喫煙。ペットなし。・他でも出品しており、タイミングによっては、売り切れている場合がございます。どうかあしからずご了承ください。07AW2007木製家具ウッドナチュラルバーナーW)tapsタップスCustomPerformanceカスタムパフォーマンスFURNITUREファニチャーTET西山徹kuumbaNEIGHBORHOODネイバーフッドMOTIVENGAPムラジュン村上淳