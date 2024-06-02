Baccarat バカラ ハート スヌーピー

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Baccarat Crystal (バカラ) オブジェ・置物 ライフスタイル

Baccaratバカラハートスヌーピー (2613001)¥52,800飾ったりしていないので、綺麗です。箱から出して見たりはしていますので、商品状態は未使用に近いとしています。箱、リボン(結び跡あり)もあります。箱は、特筆すべき汚れやスレは見当たりませんが、保管による細かな汚れがあるかもしれません。※実家の仏間にあったため、匂いに敏感な方は箱内の白いクッションスポンジに、わずかな線香の香りを感じるかもしれません。そのため、新品同様、箱付としては、お安めに価格設定しております。必ずご了承の上お買い求めください。すり替え防止のため、当方の明らかなミス(商品が異なる等)のみの、返品対応となります。ご理解願います。箱をプチプチで包んで宅急便にて、発送します。商品説明大人気のバカラスヌーピーシリーズに新しい仲間が加わりました。スヌーピーは、両手に持ったハートを差し出すポーズ。 ピュアなクリスタルに真っ赤なカラーが映えます。コミックにとどまらず、幸せを伝えるアイコンとして世界中で人気を誇るキャラクタースヌーピー。2000年から続く、大人気のバカラスヌーピーシリーズに新しい仲間が加わりました。スヌーピーは、両手に持ったハートを差し出すポーズ。 ピュアなクリスタルに真っ赤なカラーが映えます。*ハート部分は、着色アノダイジング加工を施したアルミニウム製詳細高さ11.30cm幅6.90cm長さ4.90cm重量0.35Kg素材クリスタルカラーレッド製造年フランス制作年2013商品のデザイナーPeanuts