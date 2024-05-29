【1点物】希少 縁起物 瓢箪 ひょうたん 流木 天然流木

【瓢箪\u0026天然木】芸術的な天然流木の1点物です。持つ所があり運びやすさもあります。ずっしりとした石の瓢箪が丁度良く天然木にハマリ安定しております。瓢箪はヒビ割れ等でなく模様になります。【サイズ】約横45×奥行42×高さ41cmひょうたんは、古来よりとても縁起の良いものとされ、除災招福のお守りや魔除けとして広く用いられてきました３つ揃えば三拍（瓢）子揃って縁起がよい６つ揃った「六瓢箪」」は、無病（六瓢）息災のお守りになるとされますまた、蔓が伸びて果実が鈴なりになる様子から、家運興隆、子孫繁栄のシンボルとされてきました。台座は含まれません。盆栽工芸品稀少根香炉台お茶道具台骨董品芸術アンティーク切り株アート芸術飾り厄除け開運置物



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