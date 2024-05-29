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- タッパーウエア、マロウ15.5㎝ボール(6)
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございますタッパーウエアウィリアムモリスマロウ15.5㎝ボール6個ですサイズ、直径15.5㎝サラダや汁気のある物を盛り付けるのに向いています。こちらは、食器棚にずっと飾っていて、あまり出番がありませんでした。傷や汚れはなく、綺麗だと思います。箱は処分しましたので、リサイクル段ボールと緩衝材でお包みして発送する予定です。
http://narcologia.ru/goods/ramshackle652966.html
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http://narcologia.ru/goods/Persia892388.html
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