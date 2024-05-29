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タッパーウエア、マロウ15.5㎝ボール(6)
商品番号 J95682692506
商品名

タッパーウエア、マロウ15.5㎝ボール(6)
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 1,786 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございますタッパーウエアウィリアムモリスマロウ15.5㎝ボール6個ですサイズ、直径15.5㎝サラダや汁気のある物を盛り付けるのに向いています。こちらは、食器棚にずっと飾っていて、あまり出番がありませんでした。傷や汚れはなく、綺麗だと思います。箱は処分しましたので、リサイクル段ボールと緩衝材でお包みして発送する予定です。
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