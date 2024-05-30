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葡萄柄 食前酒 ワイングラス コースター セット
商品番号 O64349829214
商品名

葡萄柄 食前酒 ワイングラス コースター セット
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

銀メッキの葡萄柄のワイングラスとコースターの２個セットカラー...外側シルバー内側ゴールド種類...ワイングラス、食前酒直径　約5cm高さ　約8.5cmコースター直径8cm適度な重みがあります未使用ですが、長期保管品のため、多少のキズ等がありますのでご了解ください。#銀盃#銀杯#ワイングラス#食前酒#葡萄#葡萄柄#昭和レトロ#レトロ#クリスマス#コースター#シルバー#銀メッキ#レア#エッググラスカラー...シルバー種類...ワイングラスサイズ...小（直径：～17.9cm）
http://narcologia.ru/goods/stealth573676.html
http://narcologia.ru/goods/reflector526064.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis785744.html

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