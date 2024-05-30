ウィングド・ハート社　シャルトル大聖堂第100聖歌ハンドペイントステンドグラス



ウィングド・ハート社 シャルトル大聖堂第100聖歌ハンドペイント ... ウィングド・ハート社 シャルトル大聖堂第100聖歌ハンドペイント ...



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ウィングド・ハート社 シャルトル大聖堂 エッサイの樹ハンドペイント ... ウィングド・ハート社 シャルトル大聖堂 エッサイの樹ハンドペイント ...



ウィングド・ハート社 クライストチャーチ大聖堂ハンドペイント ... ウィングド・ハート社 クライストチャーチ大聖堂ハンドペイント ...



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ウィングド・ハート社 聖母マリアと幼子イエスハンドペイントステンド ... ウィングド・ハート社 聖母マリアと幼子イエスハンドペイントステンド ...



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ご覧頂きありがとうございます。シャルトル大聖堂（シャルトルのノートルダム大聖堂）」の第100の聖歌隊の天使窓の複製になります。サイズもあり美しすぎて時間も忘れてしまうぐらい見入ってしまいますよ♪イギリスにある小さな町、ブランプトンで長年ハンドペイントステンドグラスアートを制作しているWingedHeart（ウィングド・ハート）社のステンドグラスは非常に濃い色使いとリアルなステンドグラスがかもし出されていてとても美しい作品になります♪【重要】ウィングド・ハート社はステンドグラスシールなども販売されていますが、こちらは貴重なハンドペイントステンドグラスです。横幅約11.5cm縦幅約31.5cm箱、チェーン揃ってます。即購入OKです。※神経質な方はご購入をお控え下さい。しっかり梱包致しますが、配送中の破損等は保障できませんので、ご了承ください。状態は画像を拝見して判断して頂きますようお願いします。プロフィールも必ずご覧下さい。グラスマスターズグラスマスターズステンドグラスウィングドハート社ステンドグラスウィングドハートステンドグラスパネルステンドグラスハンドメイドステンドグラスハンドペイントマリア様ステンドグラスマリア様置物ステンドグラスキャンドルスタンド天使ステンドグラス守護天使置物Glassmasters社エンジェル置物イエス誕生キリストカトリック宗教画