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獅子像ペアです。非常に重量(一体5kg程度)があるので、白大理石と思われますが、詳細不明です。※白大理石の同様の像(小さいサイズ)が他のサイトで販売されてました。獅子は魔除けや神を守る象徴です。魔除けとして邪気が家に入ってこないように、玄関と床の間に置くのが良いと言われてます。玄関先に置くのに丁度良いサイズです。守り神にいかがですか？製品名：ストーンライオン色：白/ホワイト系サイズ：18CMメーカー：‎SENWEI素材：石製(大理石)スタイル：アールデコサイズ：高さ25cm（台座部分：縦14〜15、横9〜10、高さ7.5〜8㎝）重量：各5kg程度(合計10kg以上)特記事項①：二体中一体の背中にヒビがあります※画像5枚目特記事項②：上から並べて見た時、若干大きさが異なります※画像6枚目可能な限り調べましたが、これ以上の商品詳細は不明で、画像が全てです。また、中古品にご理解の上、ご検討下さい。種類···彫像・胸像素材···石材風水獅子獅子像、北京獅子犬石獅子像白大理石翡翠屋内配置風水装飾置物幸運 狛犬