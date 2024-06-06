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商品詳細
テイスト···和風主な素材···木製置物··花台、骨董、アンティーク自然に虫が食った穴が雰囲気出してくれます。時間が育んだもので人工的なものとは味わいが違います。実家の解体で捨てるのは勿体無いと。サイズ76×21.5×2センチ
http://narcologia.ru/goods/moped976968.html
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