イソ54 ラピスラズリ　原石　パワーストーン

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☆数ある出品の中からご閲覧いただき誠にありがとうございます☆【商品説明】・メーカー：・型番：・サイズ：(幅×奥行き×高さcm)・年式：・動作状況：【商品状態】・中古品としてお考えください。・・付属品は画像にあるものが全てになります。画像にてご確認ください。【購入時の注意事項】※購入時の注意事項をよく読み、ご理解いただけた方のみご購入いただきますようお願い申し上げます。☆神経質な方のご購入はお控え下さい。☆商品の状態、付属品などは写真にてご確認ください。☆タイトルは年式や型番などの他に確証のない説明文を記載している場合が御座います。例（美品、レア、等）☆清掃に関しましては、取り切れない汚れ、専門的な知識がなく清掃できない物、精密機械、レトロ商品などあえて清掃をしない場合が御座います。すべての商品は軽清掃として出品致しております。☆ご不明点に関しましては、お気軽にご質問ください。リサイクルショップPriceCollapse(プライスクラップス)札幌リサイクルプラクラ南9条店札幌市中央区南9条西12丁目1-52OMレジデンス1F営業時間営業時間10:00～20:00土曜、日曜9：00～19：00札幌リサイクルプラクラすすき店＊札幌市中央区南6条西9丁目1019-12札幌第一パークハイツ1F営業時間9：00～19：00☆札幌リサイクルプラクラ東区本町店☆札幌市東区本町1条9丁目1-12営業時間10:00～20:00土曜、日曜9：00～19：00