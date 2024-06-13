ビンテージ　皿　飾り皿　金属工芸　銅製　置物　インテリア　工芸品　美術品　F1

ドイツビンテージ銅製工芸品美術品皿飾り皿のオブジェです。保管上の経年変化が見られますが、とても美しい年代物です。#gesundの飾り皿絵皿 商品はこちら#gesundの欧州商品はこちら#gesundの銅像アート彫像商品はこちら#gesundの絵画アート彫像商品はこちら#gesundのインテリア 商品はこちら自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。当方専門知識がないため詳細は不明です。予めご了承ください。ヨーロッパ ドイツ ビンテージ アンティーク 銅製 金属工芸 皿 飾り皿 置物 インテリア 年代物 骨董 古美術 古玩 仏教美術 金銅 仏像 瑞雲堂 工芸品 有田焼 ヴィンテージ 華道 茶道 七宝焼 お洒落 海岸風 芸術 手作り 一点物 丁寧な暮らし シンプルな暮らし 北欧 暮らしの道具 MoMA Dd19H06203A2794



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