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ビンテージ　皿　飾り皿　金属工芸　銅製　置物　インテリア　工芸品　美術品　F1
商品番号 M61453548921
商品名

ビンテージ　皿　飾り皿　金属工芸　銅製　置物　インテリア　工芸品　美術品　F1
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 6,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドイツビンテージ銅製工芸品美術品皿飾り皿のオブジェです。保管上の経年変化が見られますが、とても美しい年代物です。#gesundの飾り皿絵皿　商品はこちら#gesundの欧州商品はこちら#gesundの銅像アート彫像商品はこちら#gesundの絵画アート彫像商品はこちら#gesundのインテリア　商品はこちら自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。当方専門知識がないため詳細は不明です。予めご了承ください。ヨーロッパ　ドイツ　ビンテージ　アンティーク　銅製　金属工芸　皿　飾り皿　置物　インテリア　年代物　骨董　古美術　古玩　仏教美術　金銅　仏像　瑞雲堂　工芸品　有田焼　ヴィンテージ　華道　茶道　七宝焼　お洒落　海岸風　芸術　手作り　一点物　丁寧な暮らし　シンプルな暮らし　北欧　暮らしの道具　MoMA　Dd19H06203A2794
http://narcologia.ru/goods/scissoring139596.html
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http://narcologia.ru/goods/composite909554.html

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