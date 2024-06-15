プーさんのブックエンド

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商品詳細
ぷーさんのブックエンド。幅11.3cm、奥行11cm、高さ17.3cm2つ合わせると約23cmの幅です。プーさんとクリストファー・ロビンが家具の影から見つめあっている感じがとてもかわいいです。しっかりとした重さがあり、アルバムや本をたくさん挟めます。購入時の箱などはございませんが、厳重に梱包します！
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