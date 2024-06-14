FENDI フェンディ モンスター 長財布\n◇ブランド\nフェンディ（FENDI ...

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商品詳細
◆品名モンスター バグズ ラウンドファスナー長財布◆ブランドフェンディ（FENDI）◆素材レザー◆カラーブラック◆サイズ横18.5cm×縦10.5cm×マチ2cm◆付属品写真で確認ください◆状態背面にスレや小さな凹みがございます。角付近のファスナー部分に小さな汚れがございます。総体的には、使用感は少なく綺麗な状態です。四つ角のスレはほとんどございません。
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