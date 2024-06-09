mirrormirror ニットボウタイ

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商品詳細
mirrormirrorにて新品で購入したニットボウタイです。型番TGC-KN05グレー定価13000円(税抜)色はモカやグレージュに近いです。お色直しにて着用しました。短時間の着用なので、目立った汚れやほつれもありません。#mirrormirror#ミラーミラー#ウェディング小物#結婚式#結婚式小物#成人式#二次会#蝶ネクタイ#新郎小物#ネクタイ#ニットタイ#ボウタイ柄・デザイン···プリント（ロゴなど）柄・デザイン···無地
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