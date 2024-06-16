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ガボールタイプ シルバー925 ウォレットチェーン
商品番号 E77729372038
商品名

ガボールタイプ シルバー925 ウォレットチェーン
ブランド名 Evital
特別価格 税込 22,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

長年付き合ってもらいました。大事に使ってくれる方宜しくお願いします。造りはかなりしっかりしています。写真を見れば分かると思いますがその辺の物とは全然違います。
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