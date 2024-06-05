ボッテガ ヴェネタ 黒 カバン バッグ クラッチバック ショルダーバッグ ...

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商品詳細
★☆値下げいたしました☆★●ブランドバッグ…ボッテガ ヴェネタ●色…黒 ブラック●特徴…ショルダー クラッチ バック 2wayタイプ●レディース、メンズ数回のみの使用です。金具の傷は写真でご確認いただければと思います。素人保管のため、見つけられていない傷があるかもしれませんがご理解のある方、ご購入お願いいたします。
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