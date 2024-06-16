MCM エムシーエム ベルト メンズ レディース オシャレアイテム

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ご覧いただき誠にありがとうございます。基本的にはお支払日の翌日発送になります。商品は全て実写で撮影しておりますので写真でご判断お願い致します。商品の状態、サイズの記載もしておりますので、ご確認くださいませ。【商品説明】季節問わず着用出来るお洒落なアイテムになります。今期マストアイテムです。全て1点物になります。ブランド、年代によってサイズ感は変わりますのでまた必ず下の実寸をご確認ください。全長106cm幅3.5cmバックル縦4cm横4cmベルト穴近い80cm遠い90cm素人寸法となっておりますので若干の誤差はご了承ください。◆状態【ランク】【B】【N】新品、未使用【S】極美品・使用感のほぼない状態【A】美品・目立つ傷や汚れなどがあまりない綺麗な状態【B】中古品・使用感多少目立つ傷汚れなどがある状態(一般的な古着)【C】少々状態の悪い中古品・目立つ傷や使用感、汚れなど【D】状態の悪い中古品・経年劣化以外の傷や汚れが目立つ◆個人視点なので若干のスレや汚れヨレがありますのでご理解くださいませ。◆御購入を検討の皆様へいかなる場合にも購入された方が優先になります。おまとめ購入など同梱希望の方もコメント頂けましたら対応させて頂きます。【購入元】古物市場購入ブランドリユース店オンラインオークション日本流通自主管理協会加盟店（AACD）鑑定済商品