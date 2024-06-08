generations 片寄涼太　フリスビー

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EXILETRIBEエグザイルGENERATIONSジェネレーションズ片寄涼太数原龍友白濱亜嵐佐野玲於中務裕太メンディー小森隼■梱包防水対策＋プチプチ(ひと巻)＋茶封筒状態はとても良いと思います。今まで大事にとっておりましたがファン卒したこともあり本当に好きな方にと思い出品致しました。質問等ございましたらお気軽にお尋ね下さい即購入OK