【美品】ヴィヴィアンウエストウッド　マフラー　ロゴ　フリンジ

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◆◆◆◆◆◆◆◆●【商品案内】●◆◆◆◆◆◆◆◆◆ジャンル 【メンズ、レディース、ユニセックス】 【セカンドユース、古着】◆ポイント ヴィヴィアンウエストウッドマン/VivienneWestwoodMANのマフラーです。ビッグロゴのプリント入り、フリンジ付き、2way(表裏色違い)、メリノウールとヴァージンウール混紡(同商品より参照ですが)の柔らかい生地感です。◆カラー/色 グレー/灰色 ブラック/黒色◆素材 不明(おそらくウール)◆サイズ【cm】 ・全長 151 ・横幅 30.5 ・フリンジ 6 ※平置き、素人採寸の為多少の誤差はご理解ください。◆コンディション 使用感少なく目立つ汚れ等は見当たりません。＊品質タグが欠損しています※USED品について自宅保管、素人検品採寸になります。中古品にご理解頂き、神経質な方はご遠慮下さい。◆当店では他にもヴィヴィアンウエストウッドの商品を取り扱っております。興味のある方は是非下のリンクよりご覧下さい。 ↓↓↓↓↓↓ #JOEYsヴィヴィアンウエストウッドcollection●お値引きのご案内 フォロー割りあります^^ 詳しくはプロフィール欄にてご確認お願いしますm(__)m●その他、質問や写真追加、発送方法の変更等お気軽にお声掛けください^^#FJRCMRF655#JOEYscollection柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···グレー