CLUBHAUS NO GOLF NEW ERA キャップ ニューエラ

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商品詳細
NOGOLFNEWERA9FIFTYZAMZACLUBHAUSとNOCOFFEEのコラボキャップです。色はブラック、抗菌、手洗い可能、紫外線カット、防水機能があります。サイズはFREEです。素材はZAMZA/ポリウレタンコーティングです。タグ付き。状態はメルカリにて新品で購入後、一度だけ使用しました。目立った汚れなどはなく綺麗な状態です。よろしくお願いします。
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