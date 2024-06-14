ヴィトン　ダミエ長財布

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商品詳細
商品名：ルイヴィトンダミエグラフィットポルトフォイユブラザ長財布メンズサイズ(約)：縦19cm×横9.5cm×厚さ2.5cm製造ナンバー：MI4079仕様：札入れx1、小銭入れx1、カード入れx13、ポケットx4付属品：本体のみ若干の軽い擦れ汚れございますが、目立った傷等なく使用感が少ない綺麗なお品です。金具も綺麗ダミエ柄くっきり角スレなし大きな傷なし形崩れやベタつき感なし全てのポケット剥がれなしホックはパチンと留まりますファースナーもスムーズ開閉
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