ダヴィンチ 本革システム手帳

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商品詳細
DavinciA5システム手帳バインダーです。2023/4Amazonより新品購入しました。ほとんど使うことなかったため出品します。A56穴用リフィルご用意いただき、こちらに差込みご利用ください。状態・ワンオーナー中古・本体のみ（リフィル付属無し）特徴・本革（外面のみ）・ベルト差込・A5サイズ（バイブルサイズより大きい）発送・ご入金後3日以内発送手続きいたします・ネコポス発送となりますご質問等お気軽にコメントください。宜しくお願いします。
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