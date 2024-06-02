ラコステ ベルト 新品

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商品詳細
即購入OK商品です。(^^)新品未使用品です。(^o^)カラー···ブラックサイズ Free素材...本革商品は新品できれいな状態ですが、箱とタグに箱の一部に汚れがあります。綺麗な状態と思いますが、初期の傷などあるかもしれないので、神経質な方はご購入をお控え下さい。m(__)mらくらくメルカリ便にて発送を予定しております。(*^^*)#ベルト
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