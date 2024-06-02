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ラコステ ベルト 新品
商品番号 P41352520506
商品名

ラコステ ベルト 新品
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入OK商品です。(^^)新品未使用品です。(^o^)カラー···ブラックサイズ　Free素材...本革商品は新品できれいな状態ですが、箱とタグに箱の一部に汚れがあります。綺麗な状態と思いますが、初期の傷などあるかもしれないので、神経質な方はご購入をお控え下さい。m(__)mらくらくメルカリ便にて発送を予定しております。(*^^*)#ベルト
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