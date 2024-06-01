S1774 ZIP ROUND WALLET / VINTAGE BRIDLE

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ホワイトハウスコックス【WhitehouseCox】S1774ZIPROUNDWALLETヴィンテージブライドルレザーを使用したロングジップウォレットです。計12枚のカードが収納可能なカードケースや、蛇腹式になった4室構成のポケットなどが備わった大容量モデルです。ジッパーはデザインと信頼度が高い、スイス製のriri社を採用しています。素材:ヴィンテージブライドルレザー（牛革）ステッチ:TONALSTITCH(同色)サイズ:11cmx19cm 口は最大約15cm開きます札入れ:4 小銭入れ:1 カード入れ:12 ポケット:2HandmadeinEngland一ヶ月程使用しました。細かい傷などはありますので、神経質な方や新品を求めてる方はご遠慮願います。実物画像などは後ほどup致します。