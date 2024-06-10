DIESEL ベルト　メンズ　ヴィンテージ

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商品詳細
カラー···ブラウン素材···本革ディーゼルrn93243ca25594MADEINITALY約16年前に購入しました。ヴィンテージ感があり、服に合わせるとカッコいいです。傷汚れ、よれ等ありますので、写真にてご確認お願いします。#DIESEL#ディーゼル
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