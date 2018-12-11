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送料無料 美品 エルメス MC2 コペルニクス □O刻印 札入れ 財布 M001
商品番号 R13151158299
商品名

送料無料 美品 エルメス MC2 コペルニクス □O刻印 札入れ 財布 M001
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 17,010 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご閲覧頂きましてありがとうございます。USAMSTOREです。エルメス、ルイヴィトン、グッチを中心に出品しております☆ぜひフォローやその他商品のチェックもしてみてください♪【ブランド・商品名】エルメスMC2コペルニクス【サイズ(約)】縦9cm×横11.5cm【カラー】ライトブラウン【商品説明】購入先：質屋刻印：Xレザー：ヴォーエプソンカードケース：10か所札入れ：2か所【付属品】無し【コンディション】内側：少々擦れなどございますが、非常に綺麗な状態です。外側：少々擦れなどございますが、非常に綺麗な状態です。R23072430580
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