70s Champion チャンピオン バータグ フットボールTシャツ

70年代のチャンピオン「バータグ」ラバープリントのフットボールTシャツです。素材はコットン100%です。プリントはイエローカラーであまり見かけないラバープリント。袖にはフットボールT特有のラインが入っています。ボディカラーのネイビーは好配色です。胸の切り替えしが無いWINTeeと呼ばれるアイテムでバータグが付くモデルです。WINTeeとは、両袖にラインが入りヨーク切り替えのないフットボールTシャツの事を指します。（主にチャンピオン製の物に使われますが、他メーカーでは不明）。タグの一番下にFORCARESEEREVERSEの文字が入る事からバータグの後期タイプと思われます。袖や裾はシングルステッチです。サイズはLARGE表記で少し縮みがかかっているような気がします。（実寸をご参考下さい。）アメカジ定番のフットボールＴですが、グッドサイズの70'sチャンピオンは人気も高く年々減ってきています。この機会に是非おすすめしたい一枚です。ブランド：Champion(チャンピオン)年代：1970s生産国：USAタグ：バータグ素材：コットン100％カラー：ネイビープリント：ラバー■サイズ■表記 L身幅 約44cm着丈 約65cm肩幅 約46cm袖丈 約19cm多少の誤差は御了承下さい。■状態■USEDになりますので少々使用感がございます。ボディに少々色あせ日焼け、襟にダメージがございますが、コンディションはまずまずです。USEDの為、気付かない小さな汚れやダメージがある場合がございます。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）



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