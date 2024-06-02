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70s Champion チャンピオン バータグ フットボールTシャツ
商品番号 H55547109037
商品名

70s Champion チャンピオン バータグ フットボールTシャツ
ブランド名 チャンピオン
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

70年代のチャンピオン「バータグ」ラバープリントのフットボールTシャツです。素材はコットン100%です。プリントはイエローカラーであまり見かけないラバープリント。袖にはフットボールT特有のラインが入っています。ボディカラーのネイビーは好配色です。胸の切り替えしが無いWINTeeと呼ばれるアイテムでバータグが付くモデルです。WINTeeとは、両袖にラインが入りヨーク切り替えのないフットボールTシャツの事を指します。（主にチャンピオン製の物に使われますが、他メーカーでは不明）。タグの一番下にFORCARESEEREVERSEの文字が入る事からバータグの後期タイプと思われます。袖や裾はシングルステッチです。サイズはLARGE表記で少し縮みがかかっているような気がします。（実寸をご参考下さい。）アメカジ定番のフットボールＴですが、グッドサイズの70'sチャンピオンは人気も高く年々減ってきています。この機会に是非おすすめしたい一枚です。ブランド：Champion(チャンピオン)年代：1970s生産国：USAタグ：バータグ素材：コットン100％カラー：ネイビープリント：ラバー■サイズ■表記　　L身幅　　約44cm着丈　　約65cm肩幅　　約46cm袖丈　　約19cm多少の誤差は御了承下さい。■状態■USEDになりますので少々使用感がございます。ボディに少々色あせ日焼け、襟にダメージがございますが、コンディションはまずまずです。USEDの為、気付かない小さな汚れやダメージがある場合がございます。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
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http://narcologia.ru/goods/protein415334.html
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