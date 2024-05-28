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CABaN キャップ
商品番号 X75600236988
商品名

CABaN キャップ
ブランド名 キャバン
特別価格 税込 5,879 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Nissy（西島隆弘）さんがライブツアーで着用していた商品と同じものです。TOMORROWLANDの通販サイトで購入しました。新品未使用、タグ付き。
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