CABaN キャップ

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商品詳細
Nissy（西島隆弘）さんがライブツアーで着用していた商品と同じものです。TOMORROWLANDの通販サイトで購入しました。新品未使用、タグ付き。
http://narcologia.ru/goods/waveform170517.html
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