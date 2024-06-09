NUMBER (N)INE（ナンバーナイン） BIRDS期カシミア混紐ストール

NUMBER(N)INE（ナンバーナイン）の08SSBIRDS期カシミア混紐ストールになります。カラー:ブラウン系実測サイズ全長:約250cm素人採寸ですので多少の誤差はご容赦下さい。状態:縫いタグの欠損、生地の毛羽立ち等の使用感がございます。中古品にご理解ある方のご購入をお願いいたします。仕事の都合で質問への返信、発送対応等が直ぐに出来なぃ場合がござぃますが、出来るだけ迅速に対応いたします。カラー...ブラウン柄・デザイン...その他素材...カシミヤ



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