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フェラガモ 紳士ベルト使用は数時間の為とても綺麗な状態です。写真でご確認下さい。リバーシブルで表黒・裏ダークブラウンバックルが外せる為長さ調節可能です。平置き状態でバックルから1番奥の穴まで85cm真ん中の穴まで90cm最大で95cm素人採寸の為誤差はご了承下さい。付属品はありません。商品のみの発送になります。自宅保管の中古品にご理解頂ける方宜しくお願いします。素材···本革カラー···ブラック