FUNNY ファニー キャバルリービルフォード レザーウォレット 本革 紋章

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FUNNYファニーキャルバルリービルフォードCAVALRYBILLFOLDBRIDLELEATHERブライドルレザー三つ折り財布非常に丈夫なレザーが使用されていて高級感のある財布です。定価27,500円【状態】画像の通り、使用に伴う傷は多々ありますが、型崩れや破損など無くまだまだ使用して頂けます。【カラー】ブラック黒【サイズ】縦：9.6cm横：12cm厚み：4cm※多少の誤差ご容赦ください。【素材】ブライドルレザー本革牛革ーーーーー公式説明ーーーーーキャバルリーとは英語で騎兵隊を意味し、1800年代のU.S.Cavalryの馬具やカバンなどのヴィンテージアイテムが持つシンプルな曲線かつ実用的な形状が、このモデルのデザインの源になっています。三つ折り構造により収納力は格段にアップし、大きなコンチョが取り付けられるのもこのモデルの魅力です。本製品で使用しているブライドルレザーは、FUNNYが米国タンナーに特別に製作依頼しているフルベジタブルタンニンの牛皮革で、使い込むほどに色艶が増す味わい深い皮革です。アメリカの風土でしか生み出せない野性味溢れるアメリカンブライドルは決して“上品”という類の魅力ではありませんが、昔ながらの手間隙かけた製法により革本来の魅力が滲みでる味わい深い皮革となり、経年変化と共に一層愛着も深まります。カスタムコンチョには1964年米国発行の50¢ケネディー硬貨を使用しています。ーーーーーーーーーーーーー即購入歓迎値段交渉お気軽にどうぞ。宜しくお願い致します。コンパクトウォレットミニウォレット三つ折り財布二つ折り財布コンチョシルバー