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ルイヴィトン M60332 エピ　ポルトフォイユ　スレンダー
商品番号 F13520814040
商品名

ルイヴィトン M60332 エピ　ポルトフォイユ　スレンダー
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 17,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...ブラック財布形...二つ折り5年ほど前に、グアムのルイヴィトン正規店にて購入しましたが使用せずに保管していました。シリアルナンバー　CT5118
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