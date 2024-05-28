ARMANI メンズベルト

【並行輸入品】【新品】【訳あり特価】エンポリオアルマーニメンズベルトの出品です。箱無し品の為、訳あり特価出品です。不良品ではないので、かなりお買い得な価格設定です！！こちらの商品は海外正規店より並行輸入で仕入れをしました間違いなく本物商品ですので、ご安心下さい。※値下げしました！品番：Y4S069YC04280001素材:牛革色：ブラックサイズ:フリーサイズ（カット可能） バックルW9.5cm×H4.8cm ベルト幅4cm、ピッチ幅2cm012-6071106



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