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master-piece/マスターピース　レザーベルト　真鍮バックル　ブラック
商品番号 J76865205112
商品名

master-piece/マスターピース　レザーベルト　真鍮バックル　ブラック
ブランド名 マスターピース
特別価格 税込 2,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マスターピースのレザーベルト。1995年頃に作成された初期モデル。ロゴバックルも珍しく、希少価値が高いです。バックルは取り替え可能になります。サイズ88〜98センチ全長108センチ幅4センチ
http://narcologia.ru/goods/scissoring366596.html
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