ワンピース トンガリ バッジ 2点 カタクリ 回想録の一片

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バッジの性質上もあり、初期キズ(跡のようなもの)があります。裏面は黒点があります。外装の袋はありますがキレイに開けていなかったのでやぶれなどあり状態は悪いです。一応同封しますが、おまけ程度の扱いで付属品と考えないでください。回想録の一片は未開封品です。ご理解いただける方の購入をお願いいたします。