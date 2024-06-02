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ワンピース トンガリ バッジ 2点 カタクリ 回想録の一片
商品番号 F47631976009
商品名

ワンピース トンガリ バッジ 2点 カタクリ 回想録の一片
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 2,956 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バッジの性質上もあり、初期キズ(跡のようなもの)があります。裏面は黒点があります。外装の袋はありますがキレイに開けていなかったのでやぶれなどあり状態は悪いです。一応同封しますが、おまけ程度の扱いで付属品と考えないでください。回想録の一片は未開封品です。ご理解いただける方の購入をお願いいたします。
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