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DSQUARED2 ディースクエアード 大判ストール
商品番号 A77017628100
商品名

DSQUARED2 ディースクエアード 大判ストール
ブランド名 ディースクエアード
特別価格 税込 12,894 円
在庫状況 あり

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商品詳細

好奇心で買いましたが使わなそうなので売ります。タグは切ってます。奥に収納してたので多少くしゃっとしてますが、使うぶんには全然問題なしです！即完売商品です。柄が可愛いので合わせやすと思います。交渉等なんでも聞いてください！伊勢丹購入です。定価の半額で出してます！マルジェラ系好きな方はぜひ
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