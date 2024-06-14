コトブキヤ　アストラナガン　premium edition 完成品　ジャンク

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種類···ロボット仕様···完成品コトブキヤ アストラナガン premiumedition完成品 ジャンク説明書、箱無しゲート処理、頭部赤塗装素人作品なので粗い部分があります。写真に掲載しているパーツしかありません。ご理解ある方のご購入をお待ちしています。発送時は多少バラして、包装し、別のプラモデルの箱に梱包致します。宜しくお願い致します。