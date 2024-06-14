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コトブキヤ　アストラナガン　premium edition 完成品　ジャンク
商品番号 D78501674259
商品名

コトブキヤ　アストラナガン　premium edition 完成品　ジャンク
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ロボット仕様···完成品コトブキヤ　アストラナガン　premiumedition完成品　ジャンク説明書、箱無しゲート処理、頭部赤塗装素人作品なので粗い部分があります。写真に掲載しているパーツしかありません。ご理解ある方のご購入をお待ちしています。発送時は多少バラして、包装し、別のプラモデルの箱に梱包致します。宜しくお願い致します。
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