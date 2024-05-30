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- 【美品】 Tシャツ ポールスミス 千鳥格子
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商品詳細
丸井新宿店にて購入。カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···千鳥格子ネック···Uネック季節感···春、夏全然使用していない為、出品致します。
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