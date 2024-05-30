LANVIN PARIS VINTAGE ITALY製 柄 アスコットストール

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ご覧いただき誠にありがとうございます。お取引等について記載がごさいますので、自己紹介欄もご覧いただけますと幸いです。★商品説明★【BRAND】LANVINPARISVINTAGEランバンパリスヴィンテージ【IETM】MADEINITALYイタリア製ペイズリー柄アスコットシルクストールアスコットタイスカーフアーカイブ【COLOR】ペイズリー柄画像参照【SIZE】全長約136最大幅約14.5【MATERIAL】シルク【CONDITION】ヴィンテージ品ですので、使用感並びに出品に際し、洗濯致しましたが、若干色移り並びに端のブラック部分に擦れ薄れや品質表示タグの文字が消えておりますがそれ以外は良好です。ヴィンテージ品、保管品ですのでその点はご理解の上、ご検討ください。【MEMO】LANVINPARISVINTAGEランバンパリスヴィンテージMADEINITALYイタリア製ペイズリー柄アスコットシルクストールアスコットタイスカーフアーカイブです。フランスを代表するファッションブランドのひとつランバンLANVINのアスコットストールです。滑らかな肌触りのシルク生地で仕上げたプリントストール。軽い仕上がりと存在感あるデザインが着こなしのアクセントに映えるアイテムです。細かなディテール、シルエット等素敵です。アーカイブ送料込み★商品は主に正規店、ヴィンテージショップ、USEDセレクトショップ購入品の正規品になります。商品は主にUESD品ですので、UESD品にご理解のある方。新品未使用品も出品いたしますが、自宅保管ですので、完璧を求める方や神経質な方はご遠慮願います。★商品、お取引についてご質問、ご要望等ございましたらお気軽にご質問下さい。(状態等ちょっとした事でもよろしいので、ご質問いただけますと、再確認出来ますので、見落としている所など再発見出来ますので、お気軽にご質問下さい。)