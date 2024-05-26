大人気！イタリアンレザー ベルト メンズ 本革 牛革 青色 ブルー

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大人気！イタリアンレザーベルトメンズ本革牛革青色ブルーご覧いただきありがとうございます。♥人気商品♥◎ブルー◎宅急便コンパクトで配送します。==============================★送料無料・匿名配送★コメントなし・即購入OK★新品・未使用==============================＜サイズ＞全長約:125cm幅約:3.8cm革厚さ3.3mmバックル:5.5cm×5.5cm※カットで長さ調整可能ですが穴あけの器具を別途用意が必要です。穴は全部で7個（約2.5ｃｍ間隔で開いています）＜素材＞牛皮◎グラデーション\u0026カリグラフィーが特徴のフルレザーのベルトです。カリグラフィーはプリントではなく、しっかりと彫り込んでおります。◎アドバンティック仕上げによる見事なグラデーションカラーが魅力の一品です。◎ノーブランドです。◎本品は、植物から抽出した渋成分（タンニン）のみで鞣した本格レザーです。使い込む程にクッタリと馴染み、色艶を増し、経年（エイジング）と共に自分だけの味が出てきます。天然皮革の特徴として、色の差、痕傷、筋状のシワ、毛穴の痕などがある場合がございます。